Im kommenden Jahr geht die One-Piece-Reihe wieder in die nächste Runde. Jetzt wurden zwei weitere Charaktere für das neue Spiel bestätigt.

Fans von One Piece dürfen sich im Frühjahr auf die Fortsetzung von One Piece: Pirate Warriors freuen; die Spielereihe geht mittlerweile in die vierte Runde und Bandai Namco erweitert dabei die Palette der vertretenen Charaktere weiter.

In einer Pressemeldung wurde nun bekannt, dass ihr euch demnach auch auf Kaido und Big Mom freuen dürft. Die beiden Protagonisten werden jeweils sogar in spielbarer Form in One Piece: Pirate Warriors 4 vertreten sein. Mit ihren Attacken und Transformationen, die euch die volle Kontroller über deren Teufelskräfte verleihen, sorgen Kaido und die auch als Charlotte Linlin bekannte Big Mom für Zerstörung auf dem Kampfplatz.

One Piece: Pirate Warriors 4 wird ab dem 27. März 2020 für PC, PS4, Xbox One und Switch erhältlich sein. Einen ersten Trailer zu den neuen Protagonisten könnt ihr euch anbei ansehen.