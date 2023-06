Neues Add-on Arms Against Tyranny mit Fokus auf Nordeuropa

Hearts of Iron IV

Sieben Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung von Hearts of Iron IV geht Paradox Interactive mit dem Grand-Strategy-Spiel in die nächste inhaltliche Runde - mit dem neu angekündigten Add-on namens "Arms Against Tyranny".

Das Hardcore-Strategiespiel Hearts of Iron IV ist weiter längst nicht am Ende. Jetzt hat Paradox Interactive mit "Arms Against Tyranny" das neueste Immersion Pack für den Titel angekündigt, der bekanntermaßen im Zweiten Weltkrieg spielt. Im neuen Add-on findet ihr neue, alternative Geschichten und nationale Fokusbäume für die Nationen Skandinavien und Finnland, wobei der Schwerpunkt auf dem Winterkrieg und Finnlands Kampf gegen die sowjetische Invasion liegt.

In Krisenzeiten ist es wichtig, wendig zu sein, besonders wenn man die schwächere Partei ist. Dementsprechend müsst ihr auf die sich schnell ändernden Bedingungen der Diplomatie achten. Ihr baut eine Armee auf, die Wetter und Gelände ausnutzen kann, um einen überlegenen Feind zu überlisten, und findet alternative Wege zu Wohlstand und Sicherheit. Manchmal ist der Winter der einzige Verbündete, denn dieser ermöglicht auch den Einsatz neuer Taktiken und Techniken.

Das kommende neue Paket enthält außerdem neue Möglichkeiten, die eigene Rüstungsindustrie zu entwickeln und Waffenkonzepte an kriegführende Nationen zu verkaufen.

Die wichtigsten Features des Immersion Packs laut offiziellen Angaben im Überblick:

Neuer finnischer Nationaler Fokusbaum: Die Spieler bewegen sich auf dem diplomatischen Drahtseil einer demokratischen Nation, die zwischen verschienden Bedrohungen gefangen ist. Sie entwickeln eine schlagkräftige Verteidigungsarmee oder verfolgen alternative historische Wege und kooperieren mit den benachbarten Tyrannen.





Neuer schwedischer Nationaler Fokusbaum: Schweden, das reich an Ressourcen und ausgesprochen unabhängig ist, kann das Zentrum eines vereinten skandinavischen Widerstands sein oder ein spielverändernder Verbündeter in der laufenden Schlacht der Ideologien.





Neue dänische und norwegische Fokusbäume: Können die Spieler ihr Geschichtswissen nutzen und diese kleinen Nationen auf den Sturm des Krieges vorbereiten, der bald über ihre Küsten hereinbrechen wird?





Militärisch-industrielle Organisationen: Die Spieler passen ihre Rüstungsindustrie an, indem sie nationale Unternehmen dazu ermutigen, sich auf die von ihnen gewünschten Waffentypen und Technologien für Ihre Streitkräfte zu spezialisieren.





Internationaler Rüstungsmarkt: Indem sie Waffen und Ausrüstung an die kriegführenden Nationen verkaufen werden die Spieler zum Quartiermeister der Welt. Im Gegenzug erhalten sie zivile Fabrikkapazitäten erhalten.





Und darüber hinaus: Neue Einheitengrafiken, zehn neue Musikstücke, Anpassung von Spezialeinheiten und größere Spezialisierung der Divisionen.

Begleitend zum kostenpflichtigen Add-on gibt es auch wieder ein kostenloses Update für alle Inhaber des Hauptspiels mit diversen Verbesserungen.