Es tut sich nochmals was bei GreedFall, dem Überraschungs-Rollenspiel von Spiders und Focus. und das sogar schon bald. Gold Edition, eine neue Erweiterung und ein Next-Gen-Upgrade sind in greifbarer Nähe.

Schon am 30. Juni, also in wenigen Tagen, soll GreedFall: Gold Edition erscheinen. Die Gold Edition enthält das Basisspiel und die neue Erweiterung The De Vespe Conspiracy. Diese Erweiterung enthält ein neues Abenteuer in den unerforschten Landen von Teer Fradee, mit neuen Gegnertypen, Ausrüstungsgegenständen und einer wendungsreichen Story.

Die GreedFall: Gold Edition und die Erweiterung The De Vespe Conspiracy erscheinen für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Am selben Tag erscheint GreedFall: Gold Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S im stationären Handel. Darüber hinaus ist ein kostenloses Upgrade für Besitzer des Spiels auf PS4 und Xbox One verfügbar – bereits vorhandene Spielstände können übernommen werden. Die Next-Gen-Version bietet bis zu 4K-Auflösung, stark verbesserte Grafik, schnellere Ladezeiten und 60 FPS im Performance-Modus auf Xbox Series X|S und PS5.

Das Rollenspiel erschien im September 2019 und überraschte mit einem Mix aus dem Frankreich der Kolonialzeit, sowie mystischen Elementen und indigenen Völkern nebst einer gelungenen Story. Zur Auffrischung könnt ihr euch unseren Test zu GreedFall ja nochmals zu Gemüte führen.