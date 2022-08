Ein weiterer Sport-Star schafft den Sprung auf die Insel in Fortnite. Epic Games kündigte für den Battle-Royale-Dauerbrenner nun einen Star-Quarterback der NFL an.

Wer sich für American Football interessiert und es ganz nebenbei auch mit Fortnite von Epic Games hält, der hat Grund zur Freude: Ein weiterer Star aus der NFL schafft nämlich den Sprung in den langjährigen Dauerbrenner und erweitert damit die Riege der per Outfit verfügbaren Charaktere.

Im Rahmen der neuesten Aktion im Spiel bekommt ihr Star-Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs an die Hand. Er avanciert damit zum ersten NFL-Spieler, der die Icon-Serie in Fortnite bereichert. Dieser gehörten zuvor Basketball-Star LeBron James und Fussball-Star Harry Kane von den Tottenham Hotspur an.

Epic Games spendiert Mahomes im Spiel zwei verschiedene Outfits, mit denen die Entwickler die Gladiatoren-Denkweise, seinen unfassbar starken Wurfarm und seine Vorliebe für Ketchup aufgreifen wollen. Das Standard-Outfit repräsentiert einen Trainings-Look mit einem roten Hoodie oder alternativ dem Gladiator Mindset Style. Das zweite Outfit zeigt Mahomes in einem Anzug mit Ketchupflaschen-Print.

Die Outfits sowie passende Accessoires finden ihren Weg am 24. August in den Fortnite Store. Im Vorfeld können erfolgreiche Spieler diese auch im Rahmen des Patrick Mahomes Cup am heutigen 23. August freispielen. Ob nach Mahomes noch weitere NFL-Stars nachfolgen werden, ist nicht bekannt.