Ubisoft hält weiter am Online-Actionspiel For Honor fest. Auch im kommenden Jahr 2020 gibt es wieder frische Spielinhalte für euch.

Für Ubisoft hat sich das langjährige Online-Actionspiel For Honor als Erfolg erwiesen, so dass man auch im kommenden Jahr am Titel festhält. Wie man jetzt im Rahmen eines Blog-Eintrags angekündigt hat, geht der Titel nun in das mittlerweile vierte Jahr mit neuem Content; dieses wird "Jahr der Abrechnung" heißen.

Im Jahresverlauf 2020 wird es demnach weitere Inhalts-Updates für das Spiel geben. Wie schon im diesjährigen Year 3 wird es dann wieder vier neue Seasons mit eigenen Themen, Belohnungen und Aktivitäten geben. Zudem soll Year 4 dann auch zwei neue Helden und neue Ausrüstungsgegenstände mit sich bringen.

Im Fokus wird außerdem ein neues Belohnungssystem stehen. Anstatt eines Year-Pass wird es zum ersten Mal einen Season Battle Pass geben, der euch klare Ziele aufzeigen soll. Wie ihr das aus Battle-Royale-Spielen kennt wird euch der Battle Pass mit 100 Stufen konfrontieren, auf denen ihr Gegenstände im Spiel freischalten könnt. Der Battle Pass ist dabei auf Anpassungsgegenstände und Verbrauchsmaterialien beschränkt, so dass ihr diesen nicht zwangsläufig erwerben müsst, um im Onlinetitel erfolgreich mitmischen zu können.

Der Battle Pass wird aus einem Gratis-Pass und einem Premium-Pass bestehen; beide Angebote teilen sich gewissen Fortschritte über die Stufen hinweg. Weitere Details sollen im Januar 2020 folgen.