Jade Raymond ist in der Spielebranche ja ein durchaus illustrer Name und hat sich zuletzt mit ihrem aktuellen Studio Haven Studios den PlayStation Studios angeschlossen. Jetzt wurde mit Fairgame$ das Erstlingswerk des Entwicklers vorgestellt - ein PvP-Heist-Shooter.

Sony hat sich vor einiger Zeit ja auch die Haven Studios einverleibt, die fortan als Teil der PlayStation Studios gelten. Das von Branchen-Ikone Jade Raymond angeführte Team hat im Zuge des gestrigen PlayStation Showcase mit Fairgame$ nun das eigene Erstlingswerk vorgestellt, das auf den ersten Blick an Payday erinnert.

Die früher für Ubisoft Toronto, EA Motive und Google tätige Jade Raymond hatte sich nach dem Ende von Stadia Games dem seit März 2021 ihrem neuen Team bei Haven Studios gewidmet und werkelte seither an dem neuen PvP-Heist-Shooter, der nicht nur die erste IP des Entwicklers ist, sondern von diesem auch als "AAA Multiplayer-Erfahrung" umschrieben wird.

Worum geht's? Die Thematik lässt sich eigentlich schnell zusammenfassen: In Fairgame$ dürft ihr in verschiedenen Szenarien die extrem Reichen bestehlen und die Kohle quasi umverteilen. Schließlich seid ihr Teil einer Untergrundorganisation, die in dem Raubüberfall-Spiel für mehr Gleichgewicht in der Gesellschaft sorgen will.

Fairgame$ soll dabei durchaus auch innovative Ansätze verfolgen, die nicht nur Können, sondern auch Kreativität belohnen. Haven Studios spricht selbst von einer neuen Art von PvP-Spie mit Sandbox-Gameplay.

Erscheinen soll Fairgame$ für PC und PlayStation 5, einen Release-Termin nannte man aber zunächst noch nicht.