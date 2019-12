Im Epic Games Store weihnachtet es sehr! Nicht nur gibt es aktuell nun doch wieder zwei Top-Titel kostenlose, in Kürze sollen im Zuge einer Weihnachtsaktion viele weitere folgen!

Pünktlich zum Wochenende gibt es im Epic Games Store natürlich wieder die nächsten kostenfreien Angebote für euch. Entgegen der Ankündigung in der Vorwoche gibt es nun etwas überraschend doch wieder einen Doppelpack für den PC für lau.

Bereits in der Vorwoche war bestätigt worden, dass der Indie-Erfolg The Escapists ab Donnerstagabend für eine Woche kostenlos für den PC angeboten wird. Passend zur Ankündigung, dass The Wolf Among Us: Season 2 nun doch weiterentwickelt wird, gesellt sich außerdem auch der Telltale-Titel The Wolf Among Us: Season 1 für lau dazu. Beide Spiele könnt ihr euch im Epic Games Store ab sofort bis zum 19. Dezember 2019 sichern.

Wer sich die beiden Spiele holt, wird diese dauerhaft behalten dürfen - und das trifft in Kürze auch auf viele weitere Titel zu. Denn pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen zeigt sich Epic Games in Geschnklaune und hat nun auch die "12 Days of Free Games" im hauseigenen Store angekündigt.

Ab dem 19. Dezember wird es dann 12 Tage lang an jedem Tag bis Neujahr jeweils einen PC-Titel komplett kostenfrei geben, so dass sich ein regelmäßiger Blick in den Store lohnen sollte. Zudem startet dann auch der Holiday Sale, der mit allerhand Rabatten auf diverse andere Vollversionen lockt.

Zur Überbrückung könnt ihr aktuell noch die Angebote des The Game Awards Sale wahrnehmen, die es bis zum 16. Dezember geben wird. Hier gibt es beispielsweise Borderlands 3 mit einem Rabatt von 35 Prozent oder auch The Division 2 mit einem Nachlass von 75 Prozent.