The Wolf Among Us: Season 2

Das Schicksal von Telltale Games war hinreichend bekannt, im Zuge dessen mussten etliche geplante Projekte eingestellt werden. Dazu zählte auch The Wolf Among Us: Season 2, das nun aber ein überraschendes Comeback feiert.

Das Ende von Telltale Games bedeutete auch das Ende von The Wolf Among Us: Season 2. Denn während die finale Staffel von The Walking Dead noch anderweitig fertiggestellt werden konnte, verstand diese Fortsetzung zunächst im Nirvana. Die The Game Awards 2019 brachten nun aber ein durchaus überraschendes Comeback des Spiels mit sich.

LCG Entertainment bringt Telltale nämlich zurück und bestätigte nun, dass die Arbeiten an The Wolf Among Us: Season 2 nun doch noch fortgesetzt wird; die Entwicklungsarbeiten wurden dementsprechend nun begonnen.

Für die Fertigstellung der Fortsetzung hat sich Telltale mit AdHoc Studio zusammen getan, ein Studios, das etliche Mitarbeiter der früheren Telltale Games angestellt hat. Die beiden Studios fungieren nun als Co-Entwickler für die zweite Staffel.

Zu den zurückkehrenden Entwicklern zählen unter anderem die Directors Nick Herman und Dennis Lenart; auch Writer Pierre Shorette werkelt nun an der Fortsetzung, ebenso wie die vorheigen Sprecher Adam Harrington als Bigby und Erin Yvette als Snow White. Zuvor waren die Assets am Spiel im August dieses Jahres von LCG Entertainment erworben worden.

Ursprünglich war The Wolf of Us: Season 2 im Rahmen der SDCC 2017 angekündigt worden; die Veröffentlichung war zunächst für Ende 2018 auf PC, Mac, Konsolen und Mobile geplant gewesen. Nach der Verschiebung auf 2019 kam die Pleite von Telltale dazwischen. Einen neuen Release-Termin gibt es nach der offiziellen Fortsetzung noch nicht. Fest steht aber, dass der PC-Release exklusiv via Epic Games Store erfolgen wird.