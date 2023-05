Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games hat heute sein neuestes Werk offiziell vorgestellt: Enshrouded. Dabei handelt sich um ein neues Survival-Action-RPG, das noch 2023 in den Early Access starten soll.

Koop-Fans mit einem Faible für Action-RPGs und Survival-Titel dürfen sich einen neuen Genre-Vertreter auf ihre Liste schreiben. Keen Games hat Enshrouded angekündigt, das in einem riesigen, verlassenen und von mysteriösem Nebel verdorbenem Reich spielt. Gezockt werden darf dabei sowohl alleine als auch mit bis zu 16 Spielern. Gemeinsam könnt ihr im Survival-Action-RPG herausfordernde Bosse besiegen, riesige Hallen bauen und Helden aufrüsten. Das ist auch notwendig, um im Nebel zu überleben und die Geheimnisse rund um den Untergang des Königreichs zu lüften.

Gezockt wird in einer verfallenen Welt der Magie, die von einer aus den Tiefen der Erde entfesselten Seuche ruiniert wurde. Die mutierten Überreste der gefallenen Einwohner wurden in den Wahnsinn getrieben und werden vom Nebel kontrolliert, während sie das Land durchstreifen und verwüsten – doch hoch über dem Nebel und tief in den uralten Tempeln liegen schlafende Krieger eines vergessenen Zeitalters verborgen.

Ihr erwacht als sogenannter "Flameborn" und seid eine der letzten Hoffnungen einer alten Zivilisation, geleitet von einer arkanen Kraft. Fortan müsst ihr euch durch die Spielwelt jagen, Gegenstände sammeln und Wälder, Wüsten sowie Verliese erkunden. Dabei könnt ihr auch auf einen tiefgehenden und großen Fähigkeiten baum zurückgreifen, um Waffen, Zauber und Rüstungen zu meistern. Das wiederum soll eigene Spielstile durch verschiedene Variationen ermöglichen.

Eure Basis könnt ihr bis ins kleinste Detail erbauen und mit einer großen Auswahl an Materialien und Möbeln ausstatten, um euch vor dem Nebel zu schützen. In der Spielwelt tummeln sich im übrigen zahlreiche NPCs, die mitunter fortschrittliche Werkstätten freischalten und so die Chance eröffnen, mythische Waffen herzustellen.

Von offizieller Seite werden die Features des Titels wie folgt zusammengefasst:

Überleben und Erkundung: Spieler:innen überleben und erkunden Embervale, einen riesige Open World voller mutierter Kreaturen, Rätsel und Geheimnisse.

Spielende schlüpfen in die Rolle des "Flameborn" und kämpfen gegen Gefallene und andere verdorbene Kreaturen. Spieler:innen können ihre taktischen Pläne lernen und die Fähigkeiten ihres Charakters verbessern, um den Nebel zu vertreiben und die Horden von Feinden zurückzuschlagen.

Spieler:innen dürfen sich den Plagen von Embervale stellen, indem sie die Anführer der Fraktionen herausfordern, ihren Mut unter Beweis stellen und sie mit ihren mächtigen Waffen besiegen.

Spielende können begabte Handwerker retten, verschollene Rezepte finden, ihre Basis bis ins kleinste Detail ausbauen, und das Terrain der Welt nach Belieben gestalten.

Spielende können begabte Handwerker retten, verschollene Rezepte finden, ihre Basis bis ins kleinste Detail ausbauen, und das Terrain der Welt nach Belieben gestalten. Charakteranpassung: Mithilfe des umfangreichen Handwerkssystems von Enshrouded können Spieler:innen ihren Charakter anpassen sowie Waffen und Rüstungen verbessern.