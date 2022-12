Es tut sich was bei Elden Ring! Dank eines kostenlosen Updates könnt ihr euch bald noch mehr auf die Fresse hauen als je zuvor.

Update:

Mittlerweile haben wir noch weitere Infos bekommen und können euch verraten, welche Arenen und Spielmodi im heutigen Kolosseum-Update zur Verfügung stehen.

Das Kolosseum in Limgrave bietet zwei Modi: Teamprüfung und Einzelprüfung.

In der Teamprüfung werdet ihr in zwei Teams aufgeteilt, die in zeitlich begrenzten Kämpfen gegeneinander antreten. Jeder Tod und jede Wiederbelebung bringen den Gegnern Punkte ein, bis das Team mit der höheren Punktzahl gewinnt.

In der Einzelprüfung kämpft ihr für euch selbst. Auch in diesem Modus könnt ihr nach dem Tod wieder einsteigen, bis der Timer Null erreicht und der- oder diejenige mit den meisten Punkten siegreich hervorgeht.

Das königliche Kolosseum in Leyndell bietet den Duell-Modus. Zwei Befleckte treten hier in einem Duell auf Leben und Tod gegeneinander an, ohne Möglichkeit sich wiederzubeleben. Das Caelid-Kolosseum birgt alle oben genannten Modi und zusätzlich die Möglichkeit, Geisteraschen zu beschwören. Ihr könnt allein in den Kampf ziehen, oder über Gruppenpasswörter mit oder gegen andere Spieler antreten.

Originalmeldung:

Gerüchte gab es schon länger, aber nun ist es offiziell. Bereits morgen erscheint das kostenlose Colosseum-Update zu Elden Ring, und zwar sowohl für PC als auch Konsolen.

"Die Kolosseen von Limgrave, Leyndell und Caelid werden ihre Tore öffnen und es den Spielern ermöglichen, sich in Kämpfen wie Duellen, Free-for-Alls und Teamkämpfen zu messen", heißt es in einer Pressemitteilung. Oder anders gesagt: ihr könnt euch künftig richtig was auf die Zwölf geben.

Besagte Kolosseen wurden immer wieder von Dataminer auf der Map gesichtet, einigen Moddern gelang es sogar, einen ersten Blick in eine der Arenen zu werfen. Welchen Nutzen die Gebiete haben sollten, war aber bisher nie so ganz klar, auch wenn ein Arena-basierter Modus durchaus naheliegend war.

Nun wisst ihr es genau und ihr habt noch einen Tag die Gelegenheit, eure besten PvP-Builds zu entstauben, bevor ihr euch im Kampf mit anderen Spielern messen könnt. An Gegnern sollte es nicht mangeln bei mittlerweile über 17 Millionen verkauften Exemplaren und viel Liebe seitens der Elden-Ring-Fans. Den ersten Trailer zum Colosseum-Update findet ihr unter dieser News.

Mit Spannung wird nun darauf gewartet, ob noch weitere Updates und DLCs folgen. Gerüchte um weitere Content-Updates und Erweiterungen machen bereits seit längerem die Runde, konkrete Ankündigungen gab es bisher allerdings nicht.