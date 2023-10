EA Sports NHL geht in die nächste Runde. Für die neueste Ausgabe hat sich EA tatsächlich einige interessante Features ausgeguckt, die bei mir bereits bei der Ankündigung für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Allerdings habe ich zugleich auch einige Hoffnungen begraben und skeptisch zur Kenntnis nehmen müssen, dass EA den Spielern via Battle Pass noch mehr Geld aus der Tasche ziehen möchte. Am Ende bleibt ein Spiel, dass hier und da neue und frische Ergänzungen aufweist, in weiten Bereichen aber stagniert.

Ein Blick in die Spielmenüs zeigt schnell, dass bei den Modi nicht unbedingt mit Überraschungen zu rechnen ist. Wie gewohnt tummelt sich ein munteres Portfolio aus Online- und Offline-Modi, die wir alle bereits zur Genüge aus früheren Teilen und vor allem NHL 23 kennen. Vor allem bei den Offline-Modi wie Be A Pro, GM oder Saison hat sich schlicht und ergreifend gar nichts verändert. Sie wurden einfach punktgenau beibehalten. Schade, somit müssen sich Offline-Spieler weiterhin mit angestaubten Spielvarianten begnügen.

Bei den Online-Varianten ist zumindest ein wenig mehr Bewegung drin. Hockey Ultimate Team hat immerhin die HUT Moments erhalten, sprich legendäre Eishockey-Momente, die ihr nachempfinden könnt. In der World of CHEL fällt zumindest der neue Battle Pass auf, der in Season 1 noch kostenlos ist, ab Season 2 aber ins Geld gehen soll. Zwar gibt es darin vorrangig kosmetische Belohnungen, ein bitterer Beigeschmack bleibt aber dennoch, dass nun auch die NHL-Reihe den Weg geht, zusätzlich zum HUT Geld einzusacken. Beim Durchstöbern der Menüs fällt übrigens auch schnell auf, wie wenig performant und ruckelig selbige funktionieren. Das schreit nach Optimierung.

Abgesehen von Battle Pass, HUT Moments und den saisonalen Aktualisierungen könnten man fast meinen, nur ein Update von NHL 23 vor sich zu haben. Erst im Spiel werden weitere Neuerungen sichtbar. Dazu gehört eine ziemlich furchtbare „Jubelkamera“ mit oftmals bizarren Szenen, die nicht abgebrochen werden können. Positiv fällt das agilere und lebendigere Publikum auf. Ach ja, und es gibt endlich plattformübergreifende Mixed Teams in CHEL. Oh, und EASHL Playoff-Spiele sind nun auch vorhanden.

Im hörbaren Bereich fällt sofort Cheryl Pounder als neue weibliche Kommentatorin und Ersatz von Ray Ferraro an der Seite von James Cybulski auf, die etwas frischen Wind in die Bude bringt. Pounder hat dazu reichlich Kompetenz als mehrfache Goldmedaillengewinnerin nebst Kommentatorin der Frauenweltmeisterschaft bei TSN. Spannend ist vor allem akustisch, dass EA die Zuschauerreaktionen auch an die Exhaust Engine gekoppelt hat, beispielsweise indem das verteidigende Team in solch einer Situation stärker angefeuert wird. Generell erscheinen die Zuschauerreaktionen damit noch ein wenig besser an die jeweilige Spielsituation angepasst.

Die eigentlich prägnanten Neuerungen von NHL 24 findet man fast ausschließlich auf dem Eis, aber immerhin sind eben diese Updates auch recht spannend. Im Vordergrund steht natürlich die neue Exhaust Engine, die Druck und Ermüdung ins Spiel bringt. Setzt sich beispielsweise ein Team im gegnerischen Drittel fest, hat das auf lange Sicht Auswirkungen auf Angreifer und Verteidiger bis hin zu einer 30-sekündigen Druckphase, in der die Verteidiger nachlässiger werden und sich Pass- oder Schusslinien eröffnen können.

Schaffen die Verteidiger es, den Puck aus dem Drittel zu bolzen oder sich anderweitig zu befreien, wird das System zurückgesetzt. Damit soll die nachlassende Konzentration und Ausdauer der Verteidiger bei Dauerbelagerung und das anwachsende Selbstvertrauen der Angreifer widergespiegelt werden – und das klappt im Großen und Ganzen auch gut. Fein gespielte und ausgeführte Angriffe haben so zumindest eine bessere Chance, zum Erfolg zu führen. Die Sorge, das System durch Dauerbehaupten des Pucks auszutricksen, sollte zumindest im Online-Spiel überflüssig sein, da es sehr offensichtlich und mit aggressiver Verteidigung gut wieder auszuhebeln ist.

Die Goalies wurden insgesamt etwas verbessert, leiden aber in derartigen Drucksituationen unter Ermüdung. Je mehr Schüsse sie abwehren müssen, desto stärker steigt diese an und offenbart nach und nach bessere Chancen für Tore. Allerdings nie so sehr, dass der Torhüter nur noch Bockmist baut. Insgesamt bringen diese Features, die durch AR-Symbole auf dem Eis gut verdeutlicht werden, eine ganz andere Dynamik ins Spiel – zumindest, bis die Community Schwachstellen findet und das System austrickst. EA wird dieses Feature sicherlich mit Adleraugen beobachten und gegebenenfalls nachbessern.

Ein weiteres großes Feature ist der Umbau der Physik für körperliche Checks. Abgesehen davon, dass damit auch eine ganze Reihe von neuen Animationen ihren Einzug gehalten haben, gibt es nun dosierte Möglichkeiten via Skill Stick, die Checks einzusetzen. So könnt ihr nicht nur harte Checks fahren, die euch beim Misslingen kräftig aus der Bahn werfen, sondern auch leichte Hüft-Checks und Rempler auslösen, die euch nicht unbedingt eine Strafzeit bescheren, aber den Gegner aus dem Tritt bringen. Ebenfalls eine willkommene Ergänzung.

NHL 24 - Deep Dive zeigt Gameplay und neue Features In einem Deep-Dive-Video geht EA ausführlich auf das Gameplay und die neuen Features von NHL 24 ein.

Außerdem an Bord ist ein überarbeitetes Passsystem, das es euch erlaubt, andere Mitspieler gezielt anzuspielen. Dazu müsst ihr den rechten Trigger kurz gedrückt halten und könnt dann mit den Aktionstasten andere Teamkameraden direkt anspielen. Einziger Haken des Systems: Es wirkt etwas träge durch das längere Drücken und gibt euch in hitzigen Situationen nur selten eine Chance, den Pass noch abzuspielen, bevor euch ein Gegenspieler an der Pelle klebt oder euch aufs Eis schickt. Mit etwas Übung und zur richtigen Zeit eingesetzt, funktioniert das System aber ziemlich gut.

Ebenfalls interessant, vor allem für Einsteiger, ist die neue „Totale Kontrolle“ als Controller-Einstellung. Sie ermöglicht es nämlich im Angriff, Skill-Moves und Dekes auch ohne große Fingerverrenkungen auszuführen – was allerdings die nötigen Spieler-Skills ein wenig entwertet. In der Defense liegen dann Checks und Stockheber auf den Aktionstasten, was sicherlich ein wenig einfacher ist, als Checks mit dem rechten Stick abzufeuern. Zumindest Standard-Dekes wie „Toe-Drag“ oder „Durch die Beine“ werden wir damit künftig in Online-Matches wohl häufiger sehen. Weggefallen ist hingegen die alte NHL-94-Steuerung.

Alles in allem sind die Neuerungen auf dem Eis durchaus sinnvoll und über HUT Moments und CHEL-Crossplay wird wohl kaum jemand schimpfen. In Summe gesehen hat sich aber sehr wenig getan und NHL 24 kommt nicht über den Status eines besseren Updates hinaus, das sich vor allem an Online-Spieler richtet und diesen mehr Geld aus den Taschen ziehen sollen. Die Offline-Modi wurden erneut nicht berücksichtigt – so langsam dürfte der Geduldsfaden der Solospieler reißen. Man könnte meinen, dass die Prioritäten hinsichtlich des Publikums bei EA sehr klar zementiert sind. Möge uns NHL 25 eines Besseren belehren.