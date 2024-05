Das erste Red Dead Redemption könnte doch noch den Sprung auf den PC schaffen; entsprechende Hinweise scheinen sich zu verdichten.

Rockstar Games hat womöglich doch noch ein Einsehen und bringt einen absoluten Top-Hit aus den eigenen Reihen schlussendlich auf den PC. Gemeint ist natürlich Red Dead Redemption, das ursprünglich vor vielen Jahren im Jahr 2010 für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht worden war. Später folgten Umsetzungen für PlayStation 4 und die Nintendo Switch, doch von einer PC-Fassung des Western-Klassikers fehlt weiter jede Spur.

Allerdings könnte sich das schon zeitnah ändern, denn augenscheinlich bereitet Rockstar Games den Release einer PC-Umsetzung bereits vor. Darauf lässt ein neues Update des hauseigenen Rockstar Launchers schließen, welcher um entsprechende Textzeilen erweitert wird.

Wie das zuverlässige und renommierte Rockstar-Community-Mitglied Tez2 festgestellt hat, wurde der Launcher um folgende Textzeile ergänzt: "RDR_ProductPromotion_Intro_Body: 'Journey across the sprawling expanses of the American West and Mexico in Red Dead Redemption, and its zombie-horror companion Undead Nightmare', now playable on PC. RDR_ProductPromotion_LongTitle : 'Experience the epic Western adfventures that defined a generation."

Der Schluss daraus: Die Veröffentlichung einer PC-Umsetzung von Red Dead Redemption könnte schon recht zeitnah erfolgen und dürfte damit die Fan-Herzen der Western-Franchise auf dem PC höher schlagen lassen, nachdem sich dort ja zumindest schon Red Dead Redemption 2 zocken lässt.

Laut Tez2 handelt es sich bei den neuen Textzeilen um Marketing-Strings, wie sie in ähnlicher Form bereits für die Promotion von GTA 5 genutzt wurden. Rockstar-Fans auf dem PC würden damit auch Spielefutter an die Hand bekommen, um sich die Wartezeit bis zum Release von GTA 6 im kommenden Jahr 2025 zu verkürzen. Eine offizielle Ankündigung von RDR für den PC steht zunächst aber noch aus.