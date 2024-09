EA und Maxis schreiben die Geschichte von Die Sims 4 im Rahmen einer neuen Saison mit frischen Sets und einem Add-on weiter.

Der Dauerbrenner Die Sims 4 ist einfach nicht tot zu kriegen und erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass Maxis und Electronic Arts weiter am Spiel werkeln und nun eine neue Season offiziell bestätigt haben.

Diese neue Saison trägt den Namen "Fortsetzung folgt" und bringt gleich mehrere frische Inhalte mit sich, auf die ihr euch freuen könnt. Denn damit sollen sich die Geschichten eurer Sims um neue Kapitel erweitern lassen!

So wird es zwei Sets und ein großes Erweiterungspack für das Spiel geben. Los geht es mit den Sets - dem "Atelier-Set" und dem "Wundersames Kinderzimmer-Set", die ab dem 19. September 2024 und damit schon in wenigen Tagen zu haben sein werden. Passend zu Halloween erscheint dann am 31. Oktober 2024 das vollwertige Erweiterungspaket "Leben und Tod".

Zwischen diesen neuen Inhalten werdet ihr durch ein In-Game-Event bei der Stange gehalten, das "Was man sät" heißt. Hier müsst ihr dem Sensemann helfen und könnt euch so Gratisobjekte sichern. Das Event ist ab dem 24. September 2024 im Basisspiel für alle erhältlich.

Zu den neuen Paketen folgen in den kommenden Wochen dann weitere Details, zur Einstimmung gibt es hier aber schonmal den Teaser-Trailer zur neuen Saison für euch.