Ironhack, eine 2013 gegründete Technikschule, und Electronic Arts feiern zusammen die Veröffentlichung des Die Sims 4 An die Uni!-Erweiterungspacks. Zu diesem Anlass können sich Fans auf ein hoch dotiertes Stipendium bewerben.

In An die Uni! gehen die Sims zur Universität, um Fähigkeiten zu erlernen, die für ihre spätere Karriere nützlich sind. Mit neuen Stipendien in den Bereichen Webentwicklung, UX/UI Design oder Datenanalyse wird jetzt die Brücke zwischen dem Spiel und der echten Welt geschlagen. Dabei werden Spieler ermutigt, sich die in der heutigen Zeit gefragten Kenntnisse anzueignen und einige der spannenden und anspruchsvollen Karrieren innerhalb der Videospiel- und Hightech-Branche kennen zu lernen.



Weltweit können sich Sims-Fans für ein Stipendium an einer von neun Ironhack-Schulen in Europa und Amerika bewerben: Berlin, Madrid, Barcelona, Paris, Amsterdam, Lissabon, Miami, Mexiko-Stadt oder Sao Paolo. Ziel ist es, Fähigkeiten zu erlernen, die für die Videospielentwicklung unerlässlich sind, und ein Verständnis für den Arbeitsmarkt der schnell wachsenden Hightech-Branche zu entwickeln.



Teilnehmen kann jeder, der Lust hat, etwas Neues zu lernen: