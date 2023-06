Während einige Vorbesteller schon seit letzter Woche zocken durften, sind ab heute alle Fans von Diablo IV dabei - und direkt zum Launch kann Blizzard Entertainment schon eine Erfolgsmeldung verkünden.

Seit heute ist Diablo IV offiziell für alle Spieler erhältlich und spielbar, selbst wenn man nicht vorab zu einer der teureren Editionen gegriffen hat. Und der Start sorgt bei Blizzard Entertainment wohl auch direkt für Jubelstürme und Freudensprünge!

In einer Pressemitteilung kündigte das bereits in der Vergangenheit so erfolgreiche Entwicklerstudio an, dass Diablo IV schon jetzt zum sich am schnellsten verkaufenden Blizzard-Titel aller Zeiten entwickelt hat. Schon die Pre-Launch-Verkaufszahlen hätten demnach auch höher gelegen als jemals bei einem anderen Blizzard-Titel auf sowohl PC als auch Konsole.

Konkrete Verkaufszahlen nennt der Entwickler zunächst noch nicht, liefert aber ein paar weitere interessante Statistiken. Seit dem Early Access am 1. Juni wurden bereits über 93 Millionen Spielstunden im Action-RPG zugebracht. Das sind über 10.000 Jahre oder durchgehendes, 24-stündiges Spielen pro Tag seit Anbeginn der menschlichen Zivilisation. Insofern werden die ersten konkreten Zahlen sicherlich interessant ausfallen.

"Das ist ein Moment, der jahrelang für das Team von Diablo IV in der Mache war", sagt Rod Fergusson, der General Manager von Diablo. "Wir sind extrem stolz, den Spielern die reichhaltigste Story bieten zu können, die jemals in einem Diablo-Spiel erzählt wurde." In seinem Statement geht er des Weiteren auf die weitreichenden Wahlmöglichkeiten, die Charakterindividualisierung und den legendären Loot des neuen Teils ein.

Diablo IV unterstützt Cross-Plattform-Play und Cross-Progression zwischen den verschiedenen Plattformen, verfügt über einen Koop für vier Spieler und einen Couch-Koop auf Konsolen für zwei Spieler. Unser ausführliches Diablo IV Review könnt ihr hier noch einmal nachlesen. Blizzard hat unterdessen schon Pläne für zwei umfassende Erweiterungen zum Spiel in der Schublade.