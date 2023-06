Diablo IV ist frisch auf dem Markt - zumindest für Vorbesteller, ab morgen dann auch für alle anderen - da richtet Blizzard Entertainment schon den Blick gen Zukunft. Demnach liegen schon Pläne für zwei vollwertige Erweiterungen in der Schublade.

Nach langem Warten hat Blizzard Entertainment dieser Tage endlich Diablo IV auf den Markt gebracht und das Action-RPG erfreut sich sicherlich - wie die meisten Teile der Serie - großer Beliebtheit. Bereits das Hauptspiel soll euch ja dabei irre lange beschäftigen, bis ihr auch nur einen Charakter auf das Maximallevel gebracht habt. Dennoch werfen die Entwickler ihren Blick schon Richtung Zukunft und wollen für reichlich Nachschub sorgen.

In einem Interview mit Kinda Funny Games hat sich nun General Manager Rod Fergusson zur Thematik geäußert und bestätigt, dass Blizzard Entertainment intern nicht nur an einer, sondern gleich an zwei vollwertigen Erweiterungen zu Diablo IV arbeiten. Dabei handelt es sich um klassische, große Add-ons, die zusätzlich zu den ohnehin eingeplanten saisonalen Inhalten pro Quartal erscheinen sollen.

"Wir haben die Dinge parallel voran gebracht. Wir sind dabei, das Hauptspiel zu veröffentlichen und Season 1 fertigzustellen, wir arbeiten aber auch an Season 2 und an Erweiterung 1; und wir legen mit Erweiterung 2 los - das alles passiert gerade", so Fergusson.

In diesem Detailgrad hatte sich Blizzard Entertainment zu den weiteren Post-Launch-Plänen für das Spiel über die saisonalen Inhalte hinaus noch nicht geäußert. Season 1 soll irgendwann im Juli starten und anschließend rund ein Quartal lang andauern. Was uns an neuen Inhalten pro Season erwarten, ist aber bisher noch weitestgehend ein Mysterium, ebenso was für die großen Add-ons geplant ist. Für den Augenblick aber gut zu wissen: Reichlich Nachschub ist für Diablo-Fans schon auf dem Weg.