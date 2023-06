Entwickler von Cyberpunk und The Witcher mit neuem Studio am Start

Immer wieder passiert es, dass Entwickler ihre Arbeitgeber verlassen und versuchen, in der harten Welt der Videospiele mit ihrer eigenen Firma erfolgreich zu sein. Nun gehen auch ehemalige Mitarbeiter an Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 diesen Weg und gründen mit Blank ihre eigene Spieleschmiede.

Die Arbeitskultur beim Kult-Entwickler CD Projekt RED ist mehreren Berichten aus der Vergangenheit zufolge nicht gerade angenehm. Speziell Crunch scheint bei dem polnischen Studio an der Tagesordnung zu stehen. Scheinbar haben einige ehemalige Mitarbeiter keinen Bock mehr und haben mit Blank nun ein eigenes Studio in Warschau gegründet.

Die obigen Gesichter mögen euch nichts sagen, die Namen der kreativen Köpfe vielleicht auch nicht, daher schmeißen wir einfach mal zwei Spiele in den Raum, an denen sie mitgewirkt haben: Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt.

Wer aber ist jetzt Teil von Blank? Gegründet wurde das Studio von einigen ausführenden Produzenten der beiden genannten Blockbuster, wie auch anderen hochrangigen Entwicklern. Genau gesagt zeichnen Mateusz Kanik, Jędrzej Mróz, Marcin Jefimow und Mikołaj Marchewka für die vermeintliche Konkurrenz zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber verantwortlich. Zehn Mitarbeiter umfasst Blank aktuell, von denen wir sieben mitsamt ihrer jeweiligen Rollen kennen:

Mateusz Kanik: Game Director

Jędrzej Mróz: ausführender Produzent

Marcin Jefimow: ausführender Produzent

Mikołaj Marchewka: Managing Director

Michał Dobrowolski: Design Director

Artur Ganszyniec: Narrative Director

Grzegorz Przybyś: Art Director

Das ist jetzt alles schön und gut, aber woran arbeitet Blank denn eigentlich? Will das Studio sich mit bombastischen Rollenspielen in direkte Konkurrenz zu CD Projekt RED stellen oder werden zunächst kleine Brötchen gebacken?

So genau wissen wir das noch nicht. Auf der Homepage heißt es, dass man aktuell an einem "charakterorientierten Spiel in einer Apokalypse" arbeitet, für das einer oder zwei Story-Twists versprochen werden. Klingt nach Story-Adventure, vielleicht täuschen wir uns hier aber auch. Aber aus dem Subtext der Eigenbeschreibung von Blank kann schon herausgelesen werden, dass man keine Lust mehr auf überlebensgroße Projekte habe.

Die eigene Mission beschreibt das Team bei Blank wie folgt: "Spiele machen Spaß und können großartig, bedeutsam und unterhaltsam sein. Sie zu entwickeln sollte Spaß machen, befriedigend sein und beruflich erfüllen – so unsere Gedanken, nachdem wir bei vielen Stellen in der Industrie in den letzten Jahren gearbeitet hatten. Wir haben noch immer keine perfekte Formel dafür gefunden, wie man Spiele entwickelt. Aber wir haben viel Lektionen und hart verdiente Ideen für Verbesserungen gelernt."

Ganz besonders wichtig zum Erreichen dieser Ziele sei eine gesunde Work-Life-Balance für alle Mitarbeiter. Man wolle den Angestellten auch möglichst viele Freiheiten lassen. Wir dürfen also gespannt sein. Aktuell peile man an, etwa 60 Entwickler zu beschäftigen.