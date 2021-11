Noch ist Battlefield 2042 nicht offiziell erschienen, doch schon mit dem kürzlich gestarteten Early Access häufen sich die Probleme und das negative Feedback der Spieler.

So erfolgreich die Beta zu Battlefield 2042 auch war, eine gewisse Skepsis konnte den Teilnehmern nicht genommen werden und die scheint sich zu bestätigen. Eine Woche vor dem offiziellen Release, also am 12. November, startete der Early Access für EA-Play-Abonnenten und die sind zum Teil nicht gerade erfreut.

Wie es sich herausgestellt hat, neigt Battlefield 2042 offenbar dazu, Xbox-Series-X-Konsolen reihenweise zum Absturz zu bringen. Entsprechende Meldungen häufen sich derzeit auf der Support-Seite von EA mit entsprechender Verärgerung der Spieler, zumal den offenbar zufälligen Abstürzen noch kein Mittel entgegensteht. EA hat das Problem mittlerweile angenommen und will am 17. November einen entsprechenden Patch veröffentlichen, der das Problem beheben soll.

Das ist offenbar nur eins der vielen Probleme. Nicht wenige Bugs der Beta scheinen auch in der finalen Version nicht behoben zu sein und viele Spieler berichten von Framerate-Problemen. Auf Metacritic wird das Spiel derzeit von den Spielern ziemlich vermöbelt und steht mit einem Score von 2,6 ziemlich bescheiden da.

Spieler beklagen unter anderem technische Problemen und Bugs, aber auch die Abkehr von ikonischen Gameplay-Elementen der Serie und das neue Spezialistensystem. Positiver gesonnene Spiele erhoffen sich noch einiges von Updates nach dem Release. Womit DICE und EA allerdings richtig Punkte sammeln, ist der Portal-Modus, der offenbar gut bei der Community ankommt.