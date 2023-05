Der ehemalige Creative Director der Battlefield-Reihe aka Mr. Battlefield hat mit weiteren Veteranen von EA und DICE das neue Studio TTK Games formiert und widmet sich mit diesem einem neuen Next-Gen-Shooter, der es künftig mit Call of Duty & Co. aufnehmen soll.

Zahlreiche Fans von Battlefield dürften trotz des zuletzt eher gefloppten Battlefield 2042 nun aufhorchen, denn langjährige Entwickler der erfolgreichen Shooter-Reihe haben nun ein neues Studio formiert und widmen sich ihrem eigenen Shooter-Projekt.

Das neue Studio trägt den Namen TTK Games und hat seinen Sitz im schwedischen Stockholm. Angeführt wird das Studio von Lars Gustavsson, der als absoluter Battlefield-Veteran gilt und 22 Jahre lang bei Entwickler DICE tätig war. Der frühere Creative Director der Battlefield-Reihe hatte DICE zuvor im September 2022 verlassen, nachdem es dort ein größeres Stühlerücken gegeben hat.

Bei TTK Games versammelt Gustavsson nun allerhand andere Schwergewichte aus der Geschichte von Battlefield. Senior Design Director Daniel Berlin, vormals als Lead World Designer und Design Director von Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5 sowie auch Battlefield 2042 tätig, verlässt DICE ebenfalls nach über zehn Jahren und ist beispielsweise mit an Bord. Das gilt auch für den neuen CTO und Technical Director Vidar Nygren, dessen Battlefield-Vita von Bad Company bis hin zu Battlefield 5 reicht. Er gilt außerdem als einer der Mitschöpfer der Frostbite-Engine, die in allen Battlefield-Spielen seit Bad Company zum Einsatz kam.

Mehr Beispiele gefällig? Auch Art Director Peter Hoyles hat sich dem Studio angeschlossen und verlässt DICE, wo er fürden ästhetischen Look vieler Battlefield-Spiele mitverantwortlich war; er war zwischenzeitlich auch für Skydance New Media tätig.

TTK steht übrigens für Time to Kill - ein Terminus, der gleichzeitig auch für die Pace der Kämpfe in einem Shooter verwendet wird. In Anbetracht der Vita der wichtigsten Mitarbeiter versteht sich von selbst, dass TTK Games an einem Next-Gen-Shooter werkelt, weitere Infos und Details zum eigentlichen Projekt gibt es aber noch nicht. Allerdings bestätigte man, dass man bereits Gelder in signifikantem Umfang eingesammelt hat, um den Titel umsetzen zu können; der Publisher wurde nicht verraten, ohnehin soll TTK Games aber seine kreative Freiheit bei der Entwicklung des Spiels behalten.