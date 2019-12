Die Ernüchterung war groß, als Telltale Games aufgrund finanzieller Schwierigkeiten schließen musste. Mittlerweile kehren aber immer mehr Projekte des einstigen Kult-Studios zurück - nun auch Batmen: The Telltale Series.

Im Rahmen der The Game Awards 2019 war unlängst überraschend ein Comeback des zuvor eingestampften The Wolf Among Us: Season 2 bestätigt worden, doch das ist längst nicht das einzige frühere Telltale-Projekt, das nun noch einmal aufgegriffen wird. Auch das ursprünglich bereits 2016 veröffentlichte Batman: The Telltale Series wird jetzt noch einmal überarbeitet.

So hat Athlon Games zusammen mit dem neu aufgelegten Telltale Games angekündigt, dass man das Spiel in der sogenannten neuen Shadows Edition veröffentlichen wolle. Im Fokus steht dabei eine visuelle Überarbeitung des handlungsbasierten Batman-Abenteuers samt Grafik-Update.

Die neue Edition wird das ursprüngliche Hauptspiel ebenso umfassen wie neuen DLC - sprich also neuen Spielinhalten. Der Release soll für PS4, Xbox One, Switch und den PC (via Steam und Epic Games Store) zum Preis von knapp 30 Dollar erfolgen. Wer schon das bisherige Original besitzt, kann sich den eigenständigen DLC sowie den neuen Shadows-Modus als Upgrade für knapp 5 Dollar kaufen.

Was verbirgt sich hinter dem Shadows-Modus? Das optische Erscheinungsbild des Titels wird neu gestaltet und bekommt einen Noir-Style auferlegt. Das Artwork eingangs dieser Meldung vermittelt euch insoweit einen ersten Eindruck.

In Zukunft will Athlon Games noch weitere frühere Telltale-Projekte aufgreifen.