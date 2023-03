Nein, viel wissen wir bisher immer noch nicht zur Avatar: Frontiers of Pandora. Im Netz sind nun allerdings zwei geleakte Screenshots gelandet, von denen einer ganz besonders spannend ist. Dieser offenbart die Ego-Perspektive des Titels und deutet an, dass es deutlich actionreicher zugeht, als so manch einer sich vielleicht gewünscht hätte.

Seit der Ankündigung im März 2017 ist Avatar: Frontiers of Pandora ein einziges großes Geheimnis. Durch das zugrundeliegende Setting wissen wir zumindest, worum es grob gehen wird. Aber wie das Gameplay genau aussieht, wie sich die eigenständige Story ins Universum einbindet oder auch nur einen Releasetermin bleibt uns Ubisoft bisher schuldig. Ursprünglich sollte der Titel zeitgleich mit dem Kinofilm Avatar: The Way of Water erscheinen, wurde aber ins Geschäftsjahr 2023/2024 verschoben.

>> 10 kommende Open-World-Spiele 2023: Umfang ohne Ende <<

Ein geleakter Screenshot offenbart nun aber deutlich mehr als Ubisoft lieb sein dürfte. Veröffentlicht wurde er vom Twitter-Nutzer ScriptLeaksR6, der sich sonst auf Rainbow Six spezialisiert. Das Bild in Kombination mit dem Tweet offenbart ein spannendes Detail zu Avatar: Frontiers of Pandora. Demnach werde der Titel komplett in der First Person spielen.

Zu sehen sind blaue Arme, die eine Waffe halten und auf einen Kampfroboter schießen. Im Hintergrund gibt es fette Explosionen. Wie immer sind solche geleakten Bilder mit Vorsicht zu genießen. Sollte ScriptLeaksR6 aber Recht behalten, würde sich Avatar: Frontiers of Pandora doch deutlich vom Open-World-Action-Adventure-Ansatz entfernen, der bisher kommuniziert wurde.

Ein weiterer Screenshot zeigt einen Na'vi, der auf einem Flugtier durch die Gegend fliegt. Weiter führt ScriptLeaksR6 aus, dass die Vorbestellungen in Bälde starten sollen. Er habe ein entsprechendes Banner gefunden, das kosmetische Boni anpreist. Zudem wolle er in Kürze Gameplay-Szenen aus dem Spiel veröffentlichen.

Bleiben wir also gespannt, was er in petto hat. Allerdings sollten wir im Hinterkopf behalten, dass die geleakten Bilder und Szenen mittlerweile gnadenlos veraltet sein könnten. Darauf lässt nicht nur die schlechte Qualität schließen. Schließlich wurde Avatar: Frontiers of Pandora mehrfach verschoben, was nicht selten eine komplette Neuausrichtung bedeutet.