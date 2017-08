Die gamescom hat, so kurz nach der E3, doch noch einiges zu zeigen: Hier kommen die besten Trailer von der Messe. Darunter auch die eine oder andere Überraschung.

Platz 10: Star Wars: Battlefront II - Starfighter Assault Trailer

Was habt ihr in Star Wars: Battlefront neben einem etwas größeren Umfang, einer Kampagne sowie mehr Spieltiefe am meisten vermisst? Uns fällt die Antwort leicht: Raumschlachten. Wenn X-Wings und TIE-Fighter aufeinanderprallen und sich in der Schlacht um den Todesstern die Blaster um die Ohren schießen, treibt das den Adrenalinpegel in die Höhe und jeder Abschuss ist ein erneutes Glücksgefühl. In Star Wars: Battlefront II kehrt dieser Modus endlich zurück und der Starfighter Assault Trailer gibt euch einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Schlachten.