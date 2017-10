Ubisoft hat einen Furzwettbewerb zum kommenden South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe gestartet. Dies ist eure Chance mit eurem Pups im Spiel zu landen.

Vor der anstehenden Veröffentlichung von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe habt ihr jetzt die Chance dem Spiel im wahrsten Sinne des Wortes eure persönliche Note zu verleihen. Ubisoft hat einen Wettbewerb gestartet und sucht den offiziellen Furz des Spiels. Vom 2. bis zum 16. Oktober könnt ihr eure Videos mit dem besten Pups einsenden. Dem Gewinner, der von einer Jury aus den zehn besten Einsendungen gewählt wird, winkt eine Reise nach San Francisco, wo der Furz-Sound in den Ubisoft-Studios aufgenommen wird und man anschließend den Entwicklern über die Schultern schauen kann, wie er den Weg in das Spiel findet.

In der Jury sitzt auch Mr. Methan, den einige von der Show Supertalent kennen dürften. Falls ihr Lust habt euren Furz in South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe zu verewigen, dann könnt ihr hier am Wettbewerb I AM THE FART teilnehmen.

Zuletzt sorgte der Titel bezüglich der Wahl des Schwierigkeitsgrads für Aufregung. Hier spielt die Hautfarbe des Charakters eine Rolle, denn je dunkler diese gewählt wurde, desto schwieriger das Spiel. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint am 17. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.