Pokémon GO

Niantic hat Wort gehalten und nun sogar noch vor Weihnachten Pokémon GO für die Apple Watch veröffentlicht. Diese Version war auf einer Apple-Keynote im September angekündigt worden.

Nach der Ankündigung wurde es still um die Umsetzung, weshalb bereits Gerüchte aufkamen, diese könnte gar nicht mehr erscheinen. Nachdem diese zuletzt dementiert wurden, ließ Niantic nun den Release von Pokémon GO für Apple Watch folgen.

Bei dieser Spielversion handelt es sich jedoch nicht um eine eigenständige Spielfassung; vielmehr ist zum Zocken weiterhin ein gekoppeltes iPhone mit installiertem Pokémon GO notwendig. Die begleitende Apple-Watch-App ermöglicht es euch, jede Spiel-Session auch als Workout zu loggen; das Spielen wirkt sich damit auch auf die Aktivitätsringe der Uhr aus.

Darüber hinaus erhaltet ihr auf der Uhr Benachrichtigungen, wenn sich Pokémons in der Nähe befinden. Auch Entfernungen zu Eiern und das Sammeln von Candy ist via Apple Watch möglich. Weitere Benachrichtigungen betreffen PokéStops in der Nähe und mehr.