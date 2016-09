Schaut euch ein Video an, was die Spielwelt von Metal Gear Survive mit der aus Metal Gear Solid V: The Phantom Pain vergleicht.

Nachdem wir euch gestern bereits Neuigkeiten zu Metal Gear Survive präsentieren konnten, haben wir heute ein schickes Vergleichsvideo der Spielwelt für euch. Denn wie bekannt gegeben wurde, wird das Spiel die Welt aus seinem Vorgänger, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, zum Teil übernehmen an einigen Stellen anpassen, wenn notwendig. Schließlich soll der neue Titel aus dem Hause Konami, an dem Hideo Kojima nicht mehr beteiligt ist, in einer Parallelwelt zum bekannten Metal-Gear-Universum spielen.

Werft einen Blick auf die veränderte Version von Afghanistan im folgenden Video, das von dem YouTuber rensehin stammt.