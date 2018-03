Kurzinfo

Die vierte und offiziell letzte Episode der 'Metal Gear Solid'-Reihe. 'Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots' versetzt die Spieler in einen Nahostkonflikt der nahen Zukunft. Der Agent Solid Snake trifft auf viele alte Bekannte und diverse neue Charaktere. Der Held sieht allerdings ganz schön alt aus, denn ein Virus lässt ihn schneller altern. Wird Snake trotzdem endlich Licht in die komplexen Storystränge der filmreifen Thriller-Reihe bringen? Neben der spannenden Einzelspieler-Kampagne beinhaltet 'Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots' das lange angekündigte 'Metal Gear Online', ein Online-Mehrspieler-Modus für bis zu 16 Spieler.