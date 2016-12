Dank Datamninern können wir beobachten, wie es aussieht, wenn Figuren aus Silent Hills die Plätze in Zwischensequenzen mit Big Boss und Quiet tauschen.

Selbst wenn aktuell Death Stranding in aller Munde ist, umgibt Silent Hills sowie die damalige P.T.-Demo weiterhin etwas mysteriöses. Dataminern ist es nun gelungen, die einzelnen Character-Modelle der Figuren aus P.T. zu extrahieren und in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain einzubauen. Wer sehen möchte, wie Norman Reedus der Entwicklerlegende Hideo Kojima dabei zuschaut, wie er in Soldatenuniform duscht während der Geist aus P.T. im Hintergrund Wache steht, erhält nun die Chance dazu.

Um dieses Video zu ermöglichen, wurden einfach die Charaktermodelle von Big Boss und Quiet mit den Daten aus P.T. ausgetauscht. Ein großer Thread auf Facepunch ermöglicht es, Einblicke in die bisher gesammelten Daten aus P.T. zu erhalten. Dort finden sich viele versteckte Details über die Demo, die beim bisherigen Spielen eventuell dem ein oder anderen noch nicht aufgefallen sind.