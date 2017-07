"Sign of the Times" erscheint Ende Juli

Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K Games haben nun gemeinsam erste Details zur nächsten Erweiterung namens "Sign of the Times" zu Mafia III bestätigt.

Noch in diesem Monat dürft ihr euch auf den Release der nächsten Erweiterung zum Open-World-Actionspiel freuen. "Sign of the Times" soll ab dem 25. Juli 2017 zu Mafia III erhältlich sein, wie die beiden Unternehmen nun bestätigten.

Protagonist Lincoln Clay muss im neuen DLC gegen eine Kultistengruppe namens "The Ensanglante" antreten. Diese nutzt eine halluzinogene Droge, um die eigenen Gruppenmitglieder zu kontrollieren. Im Kampf gegen die Gruppierung dürft ihr neue Waffen wie beispielsweise ein Wurfmesser einsetzen und neue Taktiken wie das neue Slow-Motion-Feature verwenden. Einen ersten Trailer zum Add-on könnt ihr euch im Folgenden ansehen.