Kurzinfo

Mafia II ist der Nachfolger des 2002 veröffentlichten Action-Adventures Mafia: The City of Lost Heaven. Ihr spielt den jungen Vito, der sich - frisch aus dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Empire City gekehrt - in den Reihen der Cosa Nostra von unten nach oben boxt. Der Thirdperson-Shooter legt großen Wert auf actiongeladenes Gameplay, eine frei befahrbare Stadt und eine packende Story. Mafia II wird entwickelt von 2K Czech (früher: Illusion Softworks) für PlayStation 3, Xbox 360 und PC.