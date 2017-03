2K Games hat eine Probierfassung von Mafia III veröffentlicht, mit der ihr das Spiel ausprobieren könnt.

Solltet ihr mit dem Gedanken spielen euch Mafia III zuzulegen, habt ihr nun die Chance das Spiel vor dem Kauf auszuprobieren. Denn 2K Games hat eine Demo-Version zu dem Titel veröffentlicht.

Nach dem knapp 25 Gigabyte großen Download, bekommt ihr Zugriff auf das Intro-Kapitel, in dem ihr die Vorgeschichte von Lincoln erfahrt. Weitere Informationen zu der Probierfassung erhaltet ihr auf der offiziellen Seite von Mafia III. Das Mafia-Abenteuer erschien am 7. Oktober 2016 und wurde, trotz großer Vorfreude, eher verhalten aufgenommen. In unserem Mafia III Test könnt ihr nachlesen, ob sich der Download der Demo-Verion für euch lohnt oder ihr eure Bandbreite lieber für etwas anderes freihalten sollet.