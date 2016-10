Ab heute ist Mafia III offiziell im Handel erhältlich. Aktuell können wir euch noch keinen Test zum sehnlichst erwarteten Open-Word-Titel präsentieren, da uns das Testmuster erst zum offiziellen Erscheinungstermin erreicht hat. Deshalb nutzen wir das Wochenende, um genügend Zeit mit Mafia III zu verbringen und liefern den Test inklusive unserer Eindrücke und Komplettlösung direkt zum Anfang der kommenden Woche nach.

Im dritten Teil der Reihe, der zum ersten Mal von Entwicklerstudio Hangar 13 entwickelt wird, verschlägt es euch in das fiktive New Bordeaux im Jahre 1968. Die Stadt ist eine freie Interpretation von New Orleans und bietet ähnliche Schauplätze wie das reale Vorbild. In den ersten Spielstunden konnten wir bereits feststellen, dass der Flair der Zeit gut eingefangen wird und dass der Handlungsverlauf rund um Hauptfigur Lincoln Clay uns packt. Alle ausführlichen Details findet ihr im kommenden Test.

Der Hype rund um Mafia III war bereits vorab sehr groß. Immer wieder wurden Vergleiche zur Genre-Referenz Grand Theft Auto V gezogen. Diese kommen nicht von ungefähr, da Publisher 2K ebenso wie Rockstar Games zum Mutterkonzern Take Two Interactive gehören. Es liegt dementsprechende nahe, dass es regen kreativen Austausch zwischen beiden Studios gegeben haben dürfte. In den bisherigen Anspielmöglichkeiten erinnerte sowohl das Gameplay als auch die Präsentation stark an das letzte Abenteuer aus Los Santos.

Nach den ersten Spielstunden können wir diesen Eindruck bereits bestätigen. Die Spielmechaniken ähneln sich auffallend. Es wird jedoch sofort offenkundig, dass sich Mafia III deutlich ernster in der Erzählweise nimmt. Wo GTA versucht, durch Überzeichnung und skurrilen Humor einen ironischen Kommentar auf den American Dream abzugeben, bemüht sich Hangar 13 in den ersten Spielstunden ein Erlebnis zu vermitteln, das dem Zeitgeist der späten 60er Jahre mit seinen sozialen Problemen entspricht. Mafia III scheut sich nicht, Themen wie Alltagsrassismus oder Diskriminierung bis ins Detail aufzugreifen und zu behandeln. Wir sind gespannt, wie sich diese Darstellung im weiteren Spielverlauf noch entwickeln wird.

Besonders positiv fällt uns bereits jetzt der Soundtrack auf. Die lizenzierte Musik von Größen wie The Beach Boys, Jefferson Airplane oder Johnny Cash versetzt einen beim Spielen nicht nur zurück in die späten Sechziger, sondern sorgt bereits nach kurzer Spielzeit für hartnäckige Ohrwürmer. Dazu kommt eine komplette deutsche Sprachausgabe, die einen soliden ersten Eindruck macht. Zwar sind ist die Sprachausgabe in einigen Zwischensequenzen zu Beginn nicht lippensynchron, wirklich gestört hat uns das bisher jedoch nicht. Hier bleibt abzuwarten, ob sich nach mehreren Spielstunden dieser Umstand als störend erweist.

Mafia III - Revenge Launch Trailer Anlässlich der Veröffentlichung von Mafia III am morgigen Freitag gibt es hier schonmal den Launch-Trailer für euch.

Aktuell testen wir Mafia III auf der PlayStation 4. Wie bereits bekannt ist, läuft die PC-Fassung des Titels momentan maximal mit 30 Bildern in der Sekunde. Ein Patch zur Behebung dieses Problems ist laut Hangar 13 jedoch schon in der Entwicklung. Wann dieser Patch zur Verfügung stehen soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Auf der PlayStation 4 wurden wir bisher von größeren Problemen verschont. Nur einmal waren wir bisher gezwungen, eine Mission neu zu starten, weil sie auf regulärem Weg nicht abgeschlossen werden konnte. Wir spielen mit dem aktuellen Patch, der eine Downloadgröße von rund 2,5 GB hat.

Wenn ihr euch bereits vorab über Mafia III informieren möchtet, könnt ihr entweder unsere letzte Vorschau lesen oder ihr schaut euch Gameswelt NEXT an. Robin hat das Entwicklerstudio Hangar 13 in San Francisco besucht und durfte bei der Entwicklung von Mafia III über die Schulter schauen. Den ersten Teil der Dokumentation findet ihr bereits unter dieser News.