Ein neues Update für Mafia III ermöglicht Straßenrennen. Für euer Vehikel könnt ihr außerdem neue Ersatzteile freischalten.

Der Publisher 2K und die Entwickler von Hangar 13 haben via Pressemitteilung bekanntgegeben, dass ein neues kostenloses Update für Mafia III erhältlich ist. Ab sofort können verschiedene Straßenrennen in New Bordeaux ausgetragen und Autoteile freigeschaltet werden. Dazu zählen beispielsweise Räder, Heckspoiler oder Auspuffe. Für Lincoln gibt es ebenfalls neue Outfits und einen Revolver zu ergattern.

Das Studio arbeitet derzeit an weiteren kostenlosen Inhalten und drei kostenpflichtigen Erweiterungen der Geschichte. Mafia III ist auf der PlayStation 4, Xbox One und PC spielbar. In unserem Test konnte es leider nicht mit seinen beiden Vorgängern mithalten.