Mit dem Anfang Oktober veröffentlichten Mafia III hat 2K Games offenbar einen echten Hit gelandet, denn das Action-Epos ist innerhalb des Unternehmens auf Rekordjagd.

Anlässlich der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat sich 2K nun auch zu Mafia III geäußert. Demnach ist der aktuelle Teil der Gangster-Saga nun zum sich am schnellsten verkaufenden Titel der 2K-Historie avanciert.

Allein in der ersten Verkaufswoche sollen 4,5 Millionen Exemplare ausgeliefert worden sein; dabei handelt es sich aber noch nicht um die tatsächlich an Endkunden verkaufte Zahl, sondern die Auslieferungen an Händler sowie digitalen Käufe. Dennoch reicht die Zahl aus, um andere erfolgreiche 2K-Franchises in dieser Kategorie hinter sich zu lassen, darunter auch auch die NBA-2K-Reihe und die Borderlands-Franchise.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick äußert sich zudem auch zu den gemischten Reviews zum Spiel und macht dafür auch die Wertungssystem verantwortlich: "Die Wertungen fielen niedriger aus, als wir uns das gewünscht hätten. Allerdings stellen wir und unsere Mitbewerber auch Anomalien in den Wertungssystemen fest. Schlussendlich hatten wir eine enorme Anzahl an großartigen Reviews und die Kunden kaufen das Spiel."