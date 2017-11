Call of Duty: WWII hatte unter anderem aufgrund der Rückkehr zum Setting im Zweiten Weltkrieg viele Vorschusslorbeeren geerntet. Auch deshalb waren dem Titel deutlich bessere Verkaufschancen eingeräumt worden, als dem letzten Teil Infinite Warfare. Wie sieht es nun diesbezüglich tatsächlich aus?

Erste Erkenntnisse bezüglich der Verkaufszahlen von Call of Duty: WWII sind nun aus Großbritannien eingetrudelt. Dort sind - wie gewohnt - am Montag die Software-Verkaufscharts der vergangenen Woche veröffentlicht worden und wenig überraschend hat der neue Shooter die Spitze des Rankings übernommen. Das war auch Infinite Warfare gelungen, doch wieviel besser performt denn nun WWII?

Die Antwort auf diese Frage fällt mitunter sehr deutlich aus. Gegenüber der ersten Verkaufswoche von Call of Duty: Infinite Warfare hat sich Call of Duty: WWII im direkten Vergleich satte 57 Prozent häufiger in Großbritannien verkauft, als noch der letztjährige Sci-Fi-Teil. Die Rückkehr zu den historischen Wurzeln der Shooter-Reihe scheint sich also für Activision auszuzahlen.

Was wir vom neuen Shooter halten, könnt ihr im Call of Duty: WWII Review nachlesen.