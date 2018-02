Nach dem Erfolg von Assassin's Creed: Origins richten Fans des Franchise ihren Blick langsam aber sicher auf die kommenden Teile der Actionreihe. Nun gibt es abermals frische Gerüchte um potentielle Settings künftiger Ableger.

Bereits unlängst gab es erste Spekulationen über vermeintliche Schauplätze im kommenden Assassin's-Creed-Spielen. Der nächste Teil könnte potentiell in China angesiedelt sein, doch auch darüber hinaus macht sich Ubisoft aber schon weitere Gedanken.

So wurde an Spieler von Assassin's Creed: Origins teilweise nun eine frische Umfrage versendet, in der diese ihre Meinung zu künftigen Schauplätzen mitteilen können, die offenbar für Assassin's Creed in Frage kommen. Mit dabei sind eine Vielzahl von historischen Settings, die durchaus interessanten Stoff versprechen.

Demnach spielt Ubisoft mit dem Gedanken, euch in das dunkle Zeitalter rund um die Legende von König Arthur zur versetzen. Auch die Geschichte von Jean d'Arc und der Schwarzen Pest könnte thematisiert werden, ebenso wie die Invasionen der Mongolen unter Dschingis Khan. Auch das von vielen Fans favorisierte Setting der Warlord-Kämpfe im feudalen Japan ist in der Auflistung dabei und kommt potentiell in Frage.

Ein Ende ist aber damit noch nicht erreicht, denn auch die Invasionen der Wikinger sowie der Eroberungszug von William dem Eroberer in England sind ebenso Thema, wie Hannibals Feldzug gegen die Römer oder die Invasion der spanischen Eroberer in Amerika. Und selbst ein Setting rund um den im vergangenen Jahr veröffentlichten Kinofilm wäre denkbar.

Sind damit die kürzlichen Spekulationen vom Tisch? Ebenfalls mitnichten, denn auch die imperialen Dynastien im mittelalterlichen China sowie das Tsar-Imperium und die russische Revolution - also Settings der Chronicles-Reihe - finden Erwähnung. Und um das historische Sammelsurium komplett zu machen: der peloponnesische Krieg zwische Athen und Sparta darf da natürlich auch nicht fehlen. Viel Stoff also, aus dem Ubisoft offenbar auszuwählen bereit ist. Oder anders ausgedrückt: Die Ideen für Assassin's Creed scheinen den Machern offenbar nicht auszugehen.