Kein Spiel bleibt heutzutage von Lootboxen verschont. Auch Assassin's Creed: Origins bekommt nun die kleinen Kisten spendiert, die Spieler meist verärgert, da sie in Kombination mit einem Echtgeld-Shop erscheinen. So auch dieses Mal?

Lootboxen in Videospielen sind wahrlich keine Seltenheit mehr. Vor allem in diesem Jahr sind die kleinen Kisten, die Extrabeute versprechen, offenbar ganz groß im Kommen. Bereits in Mittelerde: Schatten des Krieges sorgte die Meldung, dass man diese für Echtgeld erwerben kann, im Vorfeld für viel Ärger bei den Fans. Nun hat es auch Assassin’s Creed: Origins erwischt. Auch der neueste Open-World-Titel von Ubisoft wird nicht auf das Extra verzichten.

Wie im neuesten Gameplay-Video auf dem YouTube-Kanal Centerstrain01, bei Minute 2:30, zu sehen ist, wird es in Assassin’s Creed: Origins nun einen Basar geben, auf dem man die Lootboxen erwerben kann. Laut der Beschreibung beinhalten diese zufällig eine neue Waffe oder einen Schild und kosten 3000 Goldmünzen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer für Fans gibt es allerdings noch. Noch hat Ubisoft nicht bestätigt, dass man auch Lootboxen für Echtgeld erwerben kann. Ob diese Ankündigung noch folgt, oder ob sie tatsächlich nur mit Ingame-Währung gekauft werden können, bleibt bisher offen.

Spätestens am 27. Oktober sollten wir aber mehr wissen. Dann erscheint Assassin’s Creed: Origins weltweit für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten gibt.