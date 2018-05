So kurz vor der E3 könnte jemandem etwas zum Assassin's-Origins-Nachfolger rausgerutscht sein, der angeblich Odyssey heißen soll. Der mögliche Schauplatz würde zu den Gerüchten einer Trilogie passen.

Der nächste Teil der Assassin's-Creed-Reihe könnte uns nach Griechenland entführen. Das möglicherweise Assassin's Creed: Odyssey genannte Spiel soll laut einem anonymen Post auf Reddit noch im Sommer 2018 erscheinen. Der Urheber des Leaks will aber nicht nur über Namen und Szenario Bescheid wissen.

Assassin's Creed: Odyssey soll zur Zeit der Flavischen Dynastie in Griechenland spielen. Statt einem wird es wieder zwei Spielcharaktere geben, allerdings mit dem Unterschied, dass ihr nur einen von beiden je Spieldurchlauf spielen könnt. Auch die Seeschlachten sollen ein Comeback feiern, glaubt man den Gerüchten. Die Schiffe sollen dem Leak nach anpassbar sein und mit diversen Upgrades ausgestattet werden können. Auch die Möglichkeit, CPU-Schiffe zu befehligen und damit mit einer kleinen Flotte in See stechen zu können, soll bestehen. Crew inklusive.

Glaubt man dem Gerücht, wird Odyssey regelrecht ein Best of Assassin's Creed. Auch von einem Wiedersehen mit dem Brotherhood-System ist die Rede. Social Stealth, das Waffenrad, Rauchbomben und Anpassungsoptionen aus ASsassin's Creed: Unity werden ebenfalls in einem Atemzug genannt.

Doch der Leak geht noch viel weiter ins Detail: Orte auf der Map seien unter anderem Achaea, Mazedonien, Epirus, das Ägäische und das Ionische Meer und Teile Asiens. Dabei soll die Karte in drei große Bereiche aufgeteilt sein. Gameplaytechnisch erwartet euch in Mix aus Schleichen, Klettern und Erkundung von Gewölben wie in Origins. Auch Crafting soll wieder dabei sein. Natürlich handelt es sich bis zu einer offiziellen Bestätigung seitens Ubisoft um ein Gerücht. Aber möglicherweise plant der Publisher langfristig eine mit Origins beginnende Trilogie, die über Griechenland nach Rom führt.