Es hatte sich ja bereits angedeutet, nun ist es aber wirklich soweit: Ein Cross-Over zwischen Assassin's Creed: Origins und Final Fantasy XV ist nun live. Wir verraten euch, was ihr davon erwarten dürft.

Eine vielleicht etwas seltsam anmutende Kooperation zwischen Ubisoft und Square Enix ist nun live. So ist nun ein Cross-Over zwischen Assassin's Creed: Origins und Final Fantasy XV gestartet.

Aus welchem Grund auch immer könnt ihr euch im Titel von Ubisoft nun Inhalte aus Final Fantasy XV sichern. Wenn ihr die Mission "A Gift from the Gods" erfolgreich absolviert, dürft ihr mit Bayek auf einem Chocobo aus der Square-Enix-Reihe stolz durch das alte Ägypten reiten. Darüber hinaus gibt es auch noch ein legendäres Schwert und ein Schild zu ergattern.

Um die Mission anzunehmen müsst ihr mindestens Level 23 haben. Ansonsten lässt sich diese auch bewältigen, ohne Kämpfe führen zu müssen.

An anderer Stelle gibt es bis zum nächsten Dienstag nun auch die Möglichkeit für euch, die "Trials of the Gods" wieder anzugehen. Alle drei der zeitlich begrenzten Events sind nun wieder verfügbar, so dass ihr nun gegen Anuis, Sobek und Sekhmet antreten könnt, um exklusive legendäre Waffen und Outfits zu ergattern. Hier ist allerdings ein Endgame-Charakter mit entsprechender Ausrüstung nötig, um diese bezwingen zu können.