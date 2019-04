Z1 Battle Royale hatte ja ohnehin bereits eine bewegte Reise mit Namenswechseln und neuer Spielausrichtung hinter sich. Auch der Entwickler wechselte zwischenzeitlich, doch zumindest was das betrifft gibt es nun die große Rolle rückwärts zu vermelden.

Wie nun nämlich bekannt wurde, schmeißt das zuletzt zuständige Entwicklerstudio NantG Mobile in dieser Funktion hin und wird Z1 Battle Royale nicht mehr weiter vorantreiben. Stattdessen überträgt man die Verantwortung für das Online-Actionspiel, das mit Größen wie Fortnite, Apex Legends und PUBG konkurriert, wieder an Daybreak Game Company - und damit dem ursprünglich einmal für den Titel zuständigen Studio.

NantG hatte das Spiel erst vor einiger Zeit übernommen, um dieses "zurück zu den glorreichen früheren Tagen" zu führen. Gleichzeitig betonte man jedoch, dass es immer noch "viele Herausforderungen" auf dem Weg dorthin gebe, die zunächst noch ein Hindernis auf dem Weg zu langfristigem Erfolg darstellen würden.

Zwar habe man mit dem unlängst veröffentlichten Update zum Start von Season 3 einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber man habe nun realisiert, dass der Weg zum geplanten Erfolg schlicht zu steinig sei. Dazu soll auch die Tatsache zählen, dass es allerhand Verwirrung darüber gebe, dass mit NantG Mobile und Daybreak zwei unterschiedliche Studios das gleiche spiel unter zwei verschiedenen Marken managen würden, heißt es in einem Statement.

"Basierend auf diesen Ereignissen und dem aktuellen Zustand des Spiels, wird sich NantG Mobile nun wieder auf die Kernaufgabe, der Entwicklung von Mobile-Games, konzentrieren", so die Macher im Statement abschließend. Das Entwicklerteam sei dementsprechend neu ausgerichtet worden. Z1 Battle Royale ist nun vollständig zurück bei Daybreak Game Company.

Erst im vergangenen Monat wurde H1Z1 in Z1 Battle Royale umbenannt. Vor der Neuausrichtung des Titels gab es ein früheres Kernspiel von H1Z1, das nach der Abkopplung des Online-Parts in Just Survive umbenannt und im August letzten Jahres eingestellt wurde. Wie gesagt: Eine bewegte Reise ...