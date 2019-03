H1Z1 hat ja schon eine längere Reise hinter sich. Einst als Survival-Spiel im Stile des einstigen Überraschungserfolgs DayZ gestartet, wurde mittlerweile auch dieser Titel zu einem Battle-Royale-Spiel. Damit einher geht nun der nächste Namenswechsel.

Daybreak Games hat das nächste Update zum Battle-Royale-Titel H1Z1 veröffentlicht und dem Spiel im Zuge dessen ein weiteres Rebranding verpasst. Künftig soll das Spiel unter dem neuen Namen Z1 Battle Royale für Furore sorgen.

Mit diesem neuen Namen erhält das Spiel gleichzeitig auch einige Features zurück, die das ursprüngliche Originalspiel H1Z1: King of the Hill so populär gemacht haben, darunter Animationen, Fahrzeug-Mechaniken, Kampfsysteme und mehr. Das involvierte Entwicklerstudio NantG bringt sogar die originale Karte zurück.

"Der heutige Patch ist riesig, nicht weil es unzählige neue Inhalte geben würde oder es der Start der ersten neuen Season seit Anfang November wäre. Nicht einmal, weil das Spiel einen neuen Namen hätte. Er ist so wichtig, weil er den ersten Teil des Versprechens einlöst, welches das neue NantG-Team gegeben hat, als es die Entwicklung im letzten September übernommen hat: Das Spiel zurückzubringen, in das sich so viele von euch in der klassischen King-of-the-Kill-Ära rund um Preseason 3 verliebt haben", so Anthony Castoro, der General Manager des Studios.

Unter anderem sollen Ladebildschirme und Benutzeroberfläche in neuem Glanz erstrahlen und für entsprechende Nostalgie sorgen. Eines der wichtigsten neuen Features ist außerdem das Missions-System, über das ihr optionale Aufgaben in einer Partie erledigen könnt. Auch tägliche und wöchentliche Herausforderungen gibt es nun im Spiel.