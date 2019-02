So könnt ihr es schon jetzt ausprobieren!

Mit Yoshi's Crafted World lässt der nächste Yoshi-Titel auf der Switch eigentlich noch etwas länger auf sich warten, doch Nintendo gibt euch nun vorab die Chance, den Titel auszuprobieren.

Eine der knuffigsten und bekanntesten Kultfiguren von Nintendo ist neben Mario, Luigi und Kirby sicherlich auch Yoshi. Zahlreiche Titel brachte das Franchise um Yoshi bereits hervor und nun steht Yoshi's Crafted World für die Switch in den Startlöchern. Der Titel soll am 29. März 2019 erscheinen, lässt also noch einige Wochen auf sich warten. Dennoch könnt ihr euch nun selbst ein Bild vom Spiel machen.

Anlässlich der Nintendo Direct gestern Abend haben die Japaner nun nämlich eine spielbare Demo zum Titel vorab veröffentlicht. Alle Besitzer einer Switch können sich die Probierversion ab sofort kostenfrei im Nintendo eShop herunterladen. Yoshi gibt sein Switch-Debüt damit gleichzeitig auch schon einige Wochen vor dem Release des Hauptspiels.

Yoshi's Crafted World tritt in die Fußstapfen des Vorgängers Yoshi's Woolly World. Es handelt sich um einen weiteren Sidescrolling-Plattformen, der die vorherige Welt aus Wolle nun gegen eine Spielwelt, die aus vielen unterschiedlichen Dingen gefertigt wird, eintauscht. Die Besonderheit: Im Spiel lauft ihr sowohl durch die Vorder- als auch die Rückseite der meisten Level.

Unter anderem geht Yoshi auf Wildwassertour, fährt Rennen in Solarmobilen, düst im Flieger über den Himmel und erlebt viele weitere wilde Abenteuer. Die einzelnen Areale stecken voller Geheimnisse. Mit gesammelten Münzen könnt ihr bis zu 180 verschiedene Kostüme für Yoshi freischalten.