Die frühere Kult-Strategiereihe UFO wurde zuletzt mit XCOM und XCOM 2 durch Firaxis Games neu aufgelegt. Jetzt könnte womöglich eine weitere Fortsetzung auf dem Plan stehen.

Geht die XCOM-Reihe in die nächste Runde? Es scheinen sich jedenfalls die Anzeichen zu verdichten, dass die Strategie-Experten von Firaxis Games tatsächlich schon an einem neuen XCOM 3 werkeln. Zuletzt wurde XCOM 2 im Februar 2016 für PC und später im Herbst des gleichen Jahres auch für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Mit "War of the Chosen" erschien später auch noch eine große Erweiterung zu diesem Teil.

Grund zur Annahme, dass ein Sequel schon in der Mache ist, liefert eine neue Stellenausschreibung von Firaxis Games. Das Studio sucht einen Senior Visual Effects Artist, wobei zwar XCOM 3 nicht namentlich erwähnt wird, allerdings soll dieser eben dem XCOM-Team angehören.

Dass es sich nicht um eine Portierung von XCOM 2 handeln dürfte, legt die Formulierung nahe, dass dieser helfen soll, "die XCOM-Reihe auf das nächste Level" zu hieven. Weiterhin sind Kenntnisse mit der Unreal Engine 4 für den potentiellen neuen Mitarbeiter Voraussetzung - und die XCOM-Reihe setzt auch auf die Grafik-Engine von Epic Games, im Gegensatz zu beispielsweise der Civilization-Reihe, die ebenfalls von Firaxis stammt.

Zu guter letzt bewarb auch Jake Solomon von Firaxis die Stellenausschreibung sehr prominent bei Twitter, und der ist auch Creative Director und Lead Game Designer der XCOM-Reihe. Die Zeichen stehen also wohl sehr gut für ein XCOM 3, auch wenn die offizielle Ankündigung noch aussteht. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.