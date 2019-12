Etwas überraschend hatte Microsoft schon im Rahmen der The Game Awards 2019 das Design der Xbox Series X enthüllt. Bleibt die Frage: Wann gibt es handfeste Details zu Termin, Preis oder Line-up? Diesbezüglich könnten uns laut einem neuen Gerücht Neuigkeiten früher als vermutet erwarten!

Microsoft legte unlängst vor und zeigte noch vor Sony das Design der hauseigenen Next-Gen-Konsole Xbox Series X. Gemeinhin wird nun davon ausgegangen, dass man die finalen handfesten Details der Plattform nun im Rahmen der E3 2020 in Los Angeles präsentiert. Schließlich würde der Termin im Juni gut passen, da Microsoft eine Veröffentlichung im Herbst 2020 anvisiert. Womöglich erfahren wir aber noch vor der großen Branchenmesse die wichtigsten Infos zur Xbox Series X.

Ein neues Gerücht, das seinen Ursprung im aktuellen XboxEra Podcast hat, macht derzeit nämlich im Netz die Runde. Dort berichtet Shpeshal Ed, dass Microsoft die Xbox Series X nämlich noch vor der E3 ausführlich vorstellen möchte. Ein entsprechendes Reveal-Event sei demnach bereits für April oder Mai 2020 eingeplant - und damit mehrere Wochen vor der E3.

Weiter heißt es, dass einer der wohl am heißesten ersehnten, bereits bestätigten Titel im Zuge des Reveals erstmals in Aktion zu sehen sein soll. Die Rede ist von Elden Ring, dem neuen Spiel der Dark-Souls- und Sekiro-Macher von From Software. Bislang gibt es zum nächsten Projekt des Studios, das für PC, PS4 und Xbox One angekündigt ist, lediglich einen ersten Teaser-Clip. Die Chancen stehen aber sicherlich nicht schlecht, dass es sich um ein Cross-Gen-Spiel handelt, das neben der aktuellen auch für die kommende Generation um XSX und PS5 zu haben sein wird.

Wie zuverlässig ist die Quelle? Das ist bei diesem Gerücht sicherlich die große Frage. Shpeshal Ed selbst gilt nicht als Insider in der Videospielbranche, hat aber durchaus gute Kontakte und gilt als recht vernünftig vernetzt. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass ihm die genannten Infos von einem Kontakt aus der Videospielindustrie tatsächlich zugespielt wurden und sich diese als zuverlässig entpuppen. Mangels offizieller Bestätigung oder Stellungnahme solltet ihr die Meldung aber wirklich vorerst als das einordnen, was sie ist: ein Gerücht.

Microsoft hat zur Xbox Series X bislang bestätigt, dass diese konstante 4K-Auflösung bei 60 fps bieten soll. Es besteht darüber hinaus sogar die Möglichkeit von 8K-Darstellungen und 120 fps. Die Veröffentlichung ist im Herbst 2020 vorgesehen.