Bereits im Rahmen der The Game Awards 2019 hat Microsoft etwas überraschend die Xbox Series X samt Design vorgestellt. Im Nachgang gab es einige weitere Infos zur Next-Gen-Konsole, unter anderem zu Abwärtskompatibilität. Diese fällt nämlich sogar weitreichender aus, als zunächst gedacht.

Eines der größten Features der Xbox One im Vergleich mit der Konkurrenz ist sicherlich die Abwärtskompatibilität der aktuellen Heimkonsole von Microsoft. Schon im Vorfeld der nun offiziell erfolgten Ankündigung der Xbox Series X hatten die Redmonder folgerichtig betont, auch mit der Next-Gen-Konsole weiter auf das Feature zu setzen und weiterhin Spiele früherer Konsolengenerationen auch auf der neuen Plattform spielbar zu machen. Allerdings ist die Abwärtskompatibilität nun sogar weitreichender als bislang vermutet.

So bestätigte Microsoft nun, dass man definitiv alle vier Generationen der Xbox unterstützen wird. Damit war bereits zu rechnen gewesen, so dass ihr Spiele der originalen Xbox, der Xbox 360, der Xbox One und eben der Xbox Series X allesamt auf der neuen Konsole zocken könnt. Die Abwärtskompatibilität beschränkt sich aber nicht nur auf die Abspielmöglichkeit früherer Titel.

Jetzt steht nämlich auch fest, dass sich diese darüber hinaus auch auf "alle eure Xbox One Gaming-Accessoires" erstrecken wird, so dass ihr alle Geräte, die mit der Xbox One funktioniert habe, künftig auch mit der Xbox Series X verwenden könnt. Ihr müsst diese also nicht in die Tonne werfen.

Weiter noch: Alle bestehenden Abonnements und Dienste der Xbox One sollen künftig auch auf der Xbox Series X fortgesetzt und verwendet werden können. Und: Man möchte den Übergang zwischen den Generationen für die Spieler so angenehm und lückenlos wie möglich gewährleisten. Heißt: Beginnend mit Halo Infinite im nächsten Jahr werden mindestens alle First-Party-Spiele, die über Xbox One und Xbox Series X verfügbar sind, Cross-Achievements und Cross-Savegames zwischen den Geräten ermöglichen.