Wie wird Xbox Scarlett offiziell heißen? Auch wenn sich Phil Spencer vage hielt, gab er einen kleinen Einblick in die Namensgestaltung der Next-Gen-Konsole.

Xbox, Xbox 360 und Xbox One. Wer eine innere Logik in der Namensgebung von Microsofts Konsolen sucht, könnte verzweifeln. Während Sony mit jeder Generation einfach eine 1 hinzuaddiert und Nintendo ohnehin seit jeher sein eigenes Ding durchzieht, verfolgt Microsoft in seinem Gaming-Business einen etwas anderen Ansatz. Obwohl inzwischen offiziell bestätigt ist, dass die beiden Konkurrenten ihre Konsolen zum nächsten Weihnachtsgeschäft in die Regale stellen werden, ist bislang nur der finale Name der PlayStation 5 bekannt. Die nächste Xbox wird immer noch mit ihrem Codenamen Scarlett thematisiert.

Phil Spencer hat nun etwas, wenn auch nur in Form eines Fünkchens, Licht ins Dunkel gebracht. Im Gespräch mit Stevivor erklärte der Xbox-Boss, dass der offizielel Name von Scarlett etwas reflektieren soll, um das sich die Konsole dreht. "Wie wir die Namen vergeben hängt davon ab, was die Fähigkeiten sind. Bei der Xbox 360 ging es um die Unterhaltungserfahrung rund um die Box, wobei die Box das Zentrum dieser Erfahrung darstellte." Bei der Xbox One drehte sich die Vermarktung bekanntermaßen um das "All-in-one"-System. "Die Namen wurden um den Zweck der Box herum gebildet." Aus diesem Grund verwende das Unternehmen keine Zahlen.

Was das für Scarlett bedeuten könnte? Nur wenig ist bislang über die Hardware bekannt, abgesehen von einigen Spezifikationen. Microsoft scheint aber weiterhin zu planen, zwei Next-Gen-Konsolen zu veröffentlichen. Was kommt als nächstes? Die Xbox 1/2?