Heute hat Microsoft vor allen Dingen durch das neue Line-up bei Games with Gold im März auf sich aufmerksam gemacht, doch es gibt auch an anderer Stelle Neuigkeiten: Die nächsten beiden Klassiker sind nun dank Abwärtskompatibilität auf der Xbox One spielbar.

Seit der Einführung der Abwärtskompatibilität der Xbox One hat Microsoft das Feature steht weiter ausgebaut und in Zusammenarbeit mit Third-Party-Entwicklern hunderte Klassiker auf der aktuellen Heimkonsole verfügbar gemacht. Jetzt gibt es die nächsten beiden Titel.

So hat Larry "Major Nelson" Hryb nun wieder persönlich die Neuzugänge angekündigt. Beide Spiele erschienen dabei als kleinere Titel ursprünglich via Xbox Live Arcade. Das erste Spiel ist demnach Hydrophobia, ein Survival-Horror-Titel in der Tiefsee, der schon 2010 für die Xbox 360 erschien und später auch für den PC und die PS3 portiert wurde. Für die Entwicklung zeichnete Dark Energy Digital verantwortlich.

Der zweite Neuzugang ist Marathon: Durandal, eine überarbeitete Version von Bungies First-Person-Shooter Marathon 2: Durandal aus dem Jahr 1995. Das Remake wurde via Xbox Live Arcade in 2007 verfügbar und umfasste auch zusätzliche Inhalte. Auch ein Splitscreen-Modus für vier Spieler war dann an Bord, ebenso wie ein Koop-Modus via Xbox Live.