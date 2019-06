Auch auf der E3 2019 in Los Angeles war der Xbox Game Pass zuletzt ein großes Thema, wurden dort nicht nur mehrere namhafte Neuzugänge sondern auch eine PC-Umsetzung des Spiele-Abos angekündigt. Doch Microsoft liefert nun noch im laufenden Monat Juni weitere neue Inhalte.

Wie über den offiziellen Kanal Xbox Wire nun bekannt gegeben wurde, dürfen sich Abonnenten des Xbox Game Pass noch im launfeden Monat über vier weitere Neuzugänge zum Dienst freuen. Genau genommen sind es aber sogar noch mehr Spiele, denn ein Neuling ist Rare Replay - und das ist bekanntermaßen eine Spielesammlung die aus satten 30 Titeln besteht.

Das erste weitere Update in diesem Monat gibt es am morgigen 20. Juni, denn dann könnt ihr eben Rare Replay sowie auch Resident Evil Revelations neu via Game Pass zocken. Kurz vor dem Monatsende am 27. Juni kommen dann RPG-Fans mit Torment: Tides of Numenera auf ihre Kosten. Dazu gesellt sich zudem der kultige Goat Simulator.

Allerdings gibt es dafür im Gegenzug auch zu diesem Monatsende einige Abgänge zu verzeichnen. Am 27. Juni verschwindet mit Next Up Hero ein kleinerer Titel aus der Spieleriege. Am 30. Juni folgen dann noch fünf weitere Spiele, darunter auch namhaftere Vertreter. Konkret:

Dead Island: Definitive Edition

Devil May Cry 5: Special Edition

Shadow Complex Remastered

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Zombie Army Trilogy