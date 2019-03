So bekommt ihr die Konsole für 199,99 Euro

Xbox One X

Ihr spielt schon länger mit dem Gedanken, euch eine Xbox One X zuzulegen, obwohl ihr womöglich schon eine Microsoft-Heimkonsole der aktuellen Generation besitzt? Dann bekommt ihr nun eine kostengünstige Gelegenheit, zuzuschlagen.

Microsoft und die Händlerkette GameStop haben aktuell eine besondere Aktion rund um die Xbox One X im Angebot. Wer sich die leistungsstarke Xbox-Konsole zulegen möchte, der kann sich diese beim Händler nun im Rahmen einer Eintauschaktion besonders kostengünstig sichern.

Ab sofort und noch bis zum 14. März könnt ihr im Rahmen der Trade-In-Aktion von GameStop eine gebrauchte Xbox One, eine Xbox One S (samt Zubehör) sowie auch andere Konsolen gegen eine vergünstigte Xbox One X eintauschen. Im exklusiven Bundle kostet die leistungsstarke 4K-Plattform mitunter dann nur noch 199,99 Euro statt 499,99 Euro - oder gar weniger.

Das Angebot wird aber noch besser, denn im Gegenzug erhaltet ihr nicht nur die Xbox One X, sondern mit Tom Clancy's The Division 2 einen nagelneuen Hit aus dem Hause Ubisoft gleich dazu.

So funktioniert's laut der offiziellen Beschreibung:

Reserviere Dein Xbox-One-X-Bundle: Bis zum 14. März reservierst Du Dein Xbox One X 1TB-Bundle mit Tom Clancy’s The Division 2 in einer der teilnehmenden GameStop-Filialen. Der Preis für das Bundle ist abhängig von der eingetauschten Konsole.

Tausche Deine Konsole ein: Bringe bei Deiner Reservierung oder bis zum vereinbarten Abholtermin Deine gebrauchte Konsole in eine GameStop-Filiale.

Erhalte Dein Xbox-One-X-Bundle: Erhalte Deine Xbox One X inklusive der digitalen Vollversion von Tom Clancy’s: The Division 2 zum vereinbarten Abholtermin in einer GameStop-Filiale. Der Abholtermin fällt in den Zeitraum 15. bis 22. März.

Je nach eingetauschter Konsole gestaltet sich der Preis des Pakets:

Tausche Deine Xbox One S inklusive Controller und zwei Xbox-One-Titel und erhalte das Xbox-One-X-Bundle für 199,99 Euro

Tausche Deine Xbox One (500GB oder 1TB) inklusive Controller und zwei Xbox-One-Titel und erhalte das Xbox-One-X-Bundle für 229,99 Euro

Tausche Deine Nintendo Switch inklusive Controller und erhalte das Xbox-One-X-Bundle für 149,99 Euro

Tausche Deine PlayStation 4 inklusive Controller und zwei PS4-Titel und erhalte das Xbox-One-X-Bundle für 169,99 Euro

Tausche Deine PlayStation 4 Pro inklusive Controller und zwei PS4-Titel und erhalte das Xbox-One-X-Bundle für 79,99 Euro

Tausche Deine PlayStation 4 Slim (500GB oder 1TB) inklusive Controller und zwei PS4-Titel und erhalte das Xbox One X-Bundle für 159,99 Euro



Das Angebot gilt für Deutschland, Österreich und Schweiz solange der Vorrat reicht bis zum 14. März 2019.