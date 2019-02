Schon länger ist offiziell bekannt, dass Microsoft an vermutlich sogar mehreren Nachfolgern zur Xbox One werkelt. Jetzt gibt es neue Spekulationen, wann die neue Konsolengeneration vorgestellt werden könnte.

Obwohl Sony der E3 2019 in Los Angeles abgesagt hat, könnte die wichtige Branchenmesse trotzdem zu einem sehr interessanten Event werden. Microsoft hatte zuvor bereits betont, die Messe wie gewohnt zu besuchen und dort eine Show abzufeiern. Laut neuen Gerüchten könnte das in Redmond ansässige Unternehmen dann bereits auch den Nachfolger der Xbox One offiziell vorstellen.

Mit JeuxVideo hat nun ein sehr großes französisches Magazin die Thematik aufgegriffen und eine E3-Vorstellung ins Spiel gebracht. Die Kollegen gehen aber noch weiter, denn die im vergangenen Jahr geleakten vermeintlichen Spezifikationen der unter den Codenamen Lockhart und Anaconda entstehenden Xbox-Nachfolger sollen weitestgehend der Realität entsprechen.

Die Plattform mit dem Projektnamen Lockhart soll demnach die günstigere Einstiegsversion der nächsten Xbox ohne Disc-Laufwerk darstellen. Diese Konsole wird also eine reine Streaming- und Download-Konsole werden. Die Anaconda dagegen ist leistungsstärker und bekommt auch ein Disc-Laufwerk spendiert. Die weiteren mutmaßlichen Spezifikationen der beiden Xbox-Nachfolger im Überblick:

Xbox Lockhart

CPU: Custom 8 Cores – 16 zen Threads 2

GPU: Custom NAVI 4+ Teraflops

RAM: 12GB of GDDR6 Memory

Storage: 1TB NVMe 1 + GB / s SSD Hard Drive

Xbox Anaconda

CPU: Custom 8 Cores – 16 Zen Threads 2

GPU: Custom NAVI 12+ Teraflops

RAM: 16GB of GDDR6 Memory

Storage: 1TB NVMe 1 + GB / s SSD Hard Drive

Während die Lockhart natives 1080p-Gaming liefern soll, wird die Anaconda weiterhin natives 4K darstellen können. Die Anaconda soll zu einem ähnlichen Preis in den Handel kommen, wie die Xbox One X zum Start, soll also rund 500 Dollar kosten. Zu den Launch-Titeln für beide Konsolen soll laut den Quellen von JeuxVideo auch das bereits vorgestellte Halo Infinite gehören. Als Release-Termin wird - trotz möglicher Vorstellung auf der E3 2019 - Ende 2020 in den Raum gestellt.