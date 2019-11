Heute Abend fällt der Startschuss für Microsofts Gaming-Event X019 und aller Voraussicht nach hat das Unternehmen nicht geflunkert, als es auch von einigen Neuankündigungen sprach. Womöglich wird es nämlich Neuvorstellungen von Obsidian Entertainment sowie Rare geben.

Um 21:00 Uhr strahlt Microsoft heute Abend zur Eröffnung des Fan-Events X019 in London eine Sonderausgabe von "Inside Xbox" aus - und von der sind etliche Ankündigungen zu erwarten. Bereits gestern verdichteten sich die Anzeichen, dass es unter anderem Age of Empires IV zu sehen geben wird, doch auch Neuankündigungen werden laut einem Insider tatsächlich mit von der Partie sein.

Wie der renommierte Analyst Daniel Ahmad nun via Twitter berichtet, soll es die X019 durchaus in sich haben. Unter anderem werden sowohl Obsidian Entertainment als auch Rare als Mitglieder der Xbox Game Studios neue Titel ankündigen. Worum es sich bei diesen handelt, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Microsoft have been investing heavily in its studios, games and services.



Even with next gen around the corner, XGS have approx half a dozen titles scheduled to ship in 2020, prior to the Scarlett launch.



Game Pass will be a big focus as always, both for XGS and 3P.